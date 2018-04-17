Ряды Манчестер Юнайтед может покинуть не только Поль Погба. Главный тренер Жозе Моуринью настаивает на больших изменениях в составе команды.

Ряды "Манчестер Юнайтед" может покинуть не только Поль Погба. Главный тренер Жозе Моуринью настаивает на больших изменениях в составе команды.Жозе Моуринью считает, что этот состав исчерпал себя, и для решения высоких задач ему команда нуждается в серьезном обновлении. Португалец назвал руководству имена игроков, с которыми бы он хотел продолжить сотрудничество. Это вратарь Давид Де Хеа, крайний защитник Эшли Янг, полузащитники Хуан Мата, Неманья Матич, Джесси Лингард, наадающие Алексис Санчес и Ромелу Лукаку. В остальных футболистах Моуринью не нуждается.Пока неизвестно, как руководство клуба отреагирует на пожелание тренера. Расставание с таким количеством игроков сопряжено с проблемами по их трудоустройству. Кроме того, приобретение новых футболистов потребует значительных затрат.