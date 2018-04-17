Российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. В настоящий момент автор картины Нелюбовь, которая в 2017 году была удостоена приза престижного кинособытия, активно совершенствует английски.

Российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. В настоящий момент автор картины "Нелюбовь", которая в 2017 году была удостоена приза престижного кинособытия, активно совершенствует английский, сообщает Screen Daily.По словам директора киносмотра Тьерри Фремо, Звягинцеву будет необходимо обсуждать просмотренные в Каннах картины с коллегами.Председателем жюри Канн в этом году станет Кейт Бланшетт, имена других судей пока не называются.Каннский кинофестиваль стартует 8 мая. В его конкурсную программу вошел фильм "Лето" Кирилла Серебренникова, а также работы Жан-Люка Годара, Спайка Ли, Маттео Гарроне, Джафара Панахи, Кристофа Оноре.