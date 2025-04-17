Это показал всероссийский опрос ВТБ, подготовленный к конференции Data Fusion.

Большинство жителей ЦФО, от 66 до 78% в зависимости от финансового продукта, готовы доверять рекомендациям искусственного интеллекта – при инвестировании, управлении вкладами, кредитовании и др. Это показал всероссийский опрос ВТБ, подготовленный к конференции Data Fusion.Участников опроса попросили представить себя инвесторами с размером активов в 2 млн рублей. Только треть из них сообщили, что не готовы передать искусственному интеллекту какие-либо функции и полномочия по управлению этим портфелем. Каждый четвертый житель ЦФО хотел бы использовать рекомендации ИИ, а почти каждый пятый пользователь (22%) согласился бы передать ИИ управление какой-либо небольшой суммой из своего портфеля. 9% передали бы контроль «с ограниченными полномочиями»: по размерам, типам и количеству сделок, которые мог бы совершать ИИ-робот. Безоговорочно передали бы все управление портфелем искусственному интеллекту 9% опрошенных. Таким образом, в той или иной степени доверять ИИ в инвестировании готовы 66% респондентов.Аналогичные ответы дали респонденты и на вопрос о вкладах. Располагая суммой в 200 тыс. рублей и желая открыть на эту сумму вклад, 31% опрошенных заявили, что «взвесив все риски, готовы подумать» над тем, чтобы передать решение о выборе вклада искусственному интеллекту. 27% сообщили, что изучили бы рекомендации ИИ по различным предложениям банков, 11% ответили, что безоговорочно передали бы ИИ-алгоритму полномочия выбора вклада. Менее трети респондентов отметили, что им не нужен ИИ-помощник для открытия вклада. В итоге довериться ИИ в решении вопроса вклада готовы 69% респондентов.В ситуации с выбором кредитного предложения на рекомендации ИИ готовы опираться более половины жителей ЦФО – 57%. При этом каждый пятый (21%) готов полностью передать это решение алгоритмам, так что в той или иной степени доверять ИИ в кредитовании готовы 78% респондентов, а 22% намеренны полагаться на мнение «знающих людей»: экспертов, знакомых, сотрудников банков и др.Чтобы больше доверять алгоритмам искусственного интеллекта в решении финансовых вопросов, жителям ЦФО, в первую очередь, необходима уверенность, что ИИ позволяет им существенно наращивать капитал и экономить средства. Этот вариант ответа (из нескольких возможных) назвали 40% респондентов. Еще 37% хотели бы, чтобы финансовые ИИ-решения были бы более совершенными и «коренным образом меняли подходы к решению финансовых вопросов». Чуть менее трети респондентов (29%) сообщили, что стали бы больше доверять ИИ, если бы располагали «существенной финансовой подушкой».«Сегодня без алгоритмов ИИ невозможно представить себе современный цифровой банк. В дальнейшем развитие технологий искусственного интеллекта сделает неразрывно связанным с ними и процесс принятия решений клиентов по различным покупкам – в банковской сфере и не только», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.Всероссийский опрос проводился в марте 2025 года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте18-65 лет в городах с населением свыше 100 тыс. жителей.