Валентина Тихоновна живет в Петушках Владимирской области.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин вручил медаль, выпущенную к 80-летию Победы, Валентине Тихоновне Шевелевой, бывшей малолетней узнице фашистского концлагеря.Валентина Тихоновна живет в Петушках Владимирской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего четыре года. Вместе со всей семьей из родной деревни Балчик Орловской области, оккупированной фашистами, ее увезли в концлагерь.«Для меня каждая встреча с нашими ветеранами наполнена душевной теплотой. Их рассказы о пережитом — это и есть история страны, которую надо сохранить для будущих поколений», — рассказал в своем телеграм-канале , депутат Госдумы и региональный координатор партийного проекта «Историческая память».Несмотря на возраст и выпавшие на ее долю испытания Валентина Тихоновна старается сохранять бодрость духа. За чашкой чая с депутатом она рассказала о благоустройстве двора и города, поговорили и о воспитании молодежи, и о приближающемся Дне Победы. Узнав, что Валентина Тихоновна любит петь и очень ценит старые песни о войне, Алексей Говырин пригласил её на гала-концерт фестиваля «Дорога на Ялту» в Москву.