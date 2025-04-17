Владимирцам он запомнился пьяным вождением.

Бывший мэр Суздаля и экс-чиновник ДНР Сергей Сахаров вновь на слуху, но на этот раз в позитивном ключе. Сахаров стал основателем и руководителем компании «Спецтех», которая будет заниматься производством беспилотников на базе инновационного центра «Сколково».После отставки, вызванной скандалом о вождении в нетрезвом виде, Сахаров не появлялся на публике, а затем уехал в командировку в Докучаевск (ДНР). Подробности о будущих разработках и объемах производства пока не раскрыты, но появление такой компании в Сколково вызывает интерес.Напомним, ранее мы писали, что