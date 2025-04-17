36-летний ранее судимый житель Московской области украл дорогое оборудование для экскаваторов в Александровском районе и теперь может лишиться свободы. Ранее он смог избежать реального

36-летний ранее судимый житель Московской области украл дорогое оборудование для экскаваторов в Александровском районе и теперь может лишиться свободы. Ранее он смог избежать реального срока за такое же преступление, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Итак, в феврале прошлого года ночью мужчина приехал к одному из карьеров по добыче песчано-гравийной смеси Александровского района. Он знал, что