Он продавал алкоголь своим знакомым.

Муромский прокурор направил в суд уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в приобретении, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.Мужчина закупил партию алкоголя на сумму свыше 8,7 миллиона рублей у жителя Московской области и хранил ее в арендованных гаражах в Муроме. Он продавал алкоголь в розницу, используя знакомых, не подозревающих о его незаконном происхождении. Правоохранители пресекли торговлю и изъяли более 40 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, включая водку и коньяк. Обвиняемому угрожает до шести лет лишения свободы.Уголовное дело будет рассматривать Муромский городской суд.