В центре внимания — поддержка участников и ветеранов СВО в мирной жизни. Во Владимире на базе общественной организации «Милосердие и порядок» состоялся форум. Его инициатором стал центр

В центре внимания — поддержка участников и ветеранов СВО в мирной жизни. Во Владимире на базе общественной организации «Милосердие и порядок» состоялся форум. Его инициатором стал центр «Мой бизнес» при поддержке «Женского движения Единой России» и Законодательного Собрания Владимирской области. Перед конференицей гостям представили выставку. Так, например, одна из волонтерских групп рассказал о том, что