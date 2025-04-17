Сегодня ночью над Ковровским районом сбили пять беспилотников. Об этом сообщил губернатор области в соцсетях. По информации Александра Авдеева, от дронов никто не пострадал, разрушений и

Сегодня ночью над Ковровским районом сбили пять беспилотников. Об этом сообщил губернатор области в соцсетях. По информации Александра Авдеева, от дронов никто не пострадал, разрушений и повреждений нет. На месте работают спецслужбы. Губернатор попросил жителей, располагающих подробностями, фото или видео, не распространять информацию. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» В целях безопасности просим жителей не публиковать