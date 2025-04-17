Звон суздальских колоколов сегодня утром услышала вся страна. В эфире Первого канала в программе «Доброе утро» показали предпраздничный сюжет, посвященный Пасхе. Съемочная группа побывала

Звон суздальских колоколов сегодня утром услышала вся страна. В эфире Первого канала в программе «Доброе утро» показали предпраздничный сюжет, посвященный Пасхе. Съемочная группа побывала на колокольне Спасо-Ефимиева монастыря. Героем репортажа стал музейный звонарь Александр Леонов. Он поведал зрителям о колоколе, которому почти 500 лет. Также он отметил, что суздальский звон отличается от других своей деликатностью: