Их нашли местные жители.

В Киржачском районе Владимирской области жители Горкинского сельского поселения обнаружили стихийное захоронение молодняка крупного рогатого скота рядом с рекой Шерна. Они своевременно сообщили об этом специалистам, как сообщает Киржачская районная СББЖ.Благодаря совместным усилиям местных граждан и Киржачской районной станции по борьбе с болезнями животных, было успешно ликвидировано незаконное захоронение, проведена дезинфекция территории, а образцы патологического материала направлены на анализ.Станция выразила благодарность администрации поселения за оперативность и инициативу, что помогло предотвратить потенциальные угрозы для здоровья людей и животных.