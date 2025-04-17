Выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет открыта на площади 200-летия Коврова.

В Ковров Владимирской области прибыли два образца военной техники из подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале 17 апреля.Выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет открыта на площади 200-летия Коврова до 2 июня. Организаторы мероприятия — местная администрация, а также предприятия ЗиД, «Сигнал» и Бронезавод «АПИТ».Напомним,ранее мы писали, что