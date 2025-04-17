85-летнюю жительницу Коврова с ишемической болезнью сердца спасли фельдшеры. Ее родственники вызвали медиков после того, как у женщины резко начались жгучие боли за грудиной и участилось

85-летнюю жительницу Коврова с ишемической болезнью сердца спасли фельдшеры. Ее родственники вызвали медиков после того, как у женщины резко начались жгучие боли за грудиной и участилось сердцебиение. Как рассказали в пресс-службе Минздрава области, скорая приехала через 10 минут после вызова. Выслушав жалобы пациентки, фельдшеры приняли решение о госпитализации, поскольку электрокардиограмма показала обширный инфаркт миокарда. Ситуацию