«Киношное» задержание закладчика произошло возле поселка Ащеринский карьер в Ковровском районе. Злоумышленник передвигался на такси, которым управлял его знакомый. Водителю машины

«Киношное» задержание закладчика произошло возле поселка Ащеринский карьер в Ковровском районе. Злоумышленник передвигался на такси, которым управлял его знакомый. Водителю машины удалось уйти от стрельбы полицейских. Как рассказали в Следкоме области, фигурант занимался распространением наркотиков с декабря прошлого года. Он проживал в Муроме в арендованных квартирах. В переписке в мессенджере злоумышленнику высылали координаты оптовых партий