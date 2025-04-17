Серьезное ДТП произошло на 7 км автодороги «Муром – М-7 “Волга”» утром 17 апреля. Как итог – трое госпитализированных и один погибший. Об аварии рассказали в пресс-службе МВД области.

Серьезное ДТП произошло на 7 км автодороги «Муром – М-7 “Волга”» утром 17 апреля. Как итог – трое госпитализированных и один погибший. Об аварии рассказали в пресс-службе МВД области. Предварительно, около 7:30 часов 30-летняя женщина за рулем «Шевроле» выехала на встречку, где столкнулась с авто «Дэу», который вел 38-летний мужчина. Он погиб до приезда скорой