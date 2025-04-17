Жительница поселка Вольгинский Петушинского района обратилась в прокуратуру, когда устала ждать от местной администрации жилья. Дело в том, что у женщины четверо малолетних детей, один из

Жительница поселка Вольгинский Петушинского района обратилась в прокуратуру, когда устала ждать от местной администрации жилья. Дело в том, что у женщины четверо малолетних детей, один из них инвалид, поэтому она имеет право на получение жилого помещения вне очереди. Однако уже 12 лет семье приходится жить на съемной квартире. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что с