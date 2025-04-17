Водитель погиб на месте, а двух пассажиров — женщину и ребенка — также зажало в автомобиле.

Во Владимирской области 17 апреля в 07:45 в районе поселка Фабрики имени П.Л. Войкова под Муромом произошло ДТП, в результате которого пострадали люди. Один из водителей легкового автомобиля оказался зажат внутри машины, а в другом транспортном средстве находились три человека.Водитель погиб на месте, а двух пассажиров — женщину и ребенка — также зажало в автомобиле.Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия, деблокировав всех трех пострадавших и извлекая тело погибшего. В операции участвовали 22 человека и 8 единиц техники.