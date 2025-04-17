В Третьяковской галерее откроется выставочный проект Путь на Восток. Он посвящен важнейшей тенденции русской культуры начала XX века — массовому паломничеству художников в Туркестан. На выставке представят работы живописцев, графиков и скульпторов, объединенных общей темой — преклонением перед величием и тайной Азии.

Из Москвы 2025 года в Туркестан 1925-го — такое путешествие открывается для посетителей Третьяковской галереи. Путь на Восток — это выставка картин не только известных авторов, это еще и открытие новых-старых имен, незаслуженно забытых 100 лет назад.Игорь Смекалов, главный научный сотрудник Третьяковской галереи: Перед вами картина „Кузнецы“, которая вообще-то была одной из самых известных картин 20-х годов. Но потом случилось так, что искусство этого человека, который был одной из главных кистей русской художественной школы, было надолго забыто. Вот вы видите работу, которая была на выставках в Венеции, в Мюнхене в 20-е годы, а после 29-го года никогда не экспонировалась. Была экспонирована, отреставрирована впервые за 100 лет специально для выставки.