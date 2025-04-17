От каждого каблука отбиваются твердый шаг и дисциплина. Курсанты строятся под торжественный марш. На площади Победы дали старт Всероссийской акции «Вахта памяти». Ежегодно учащиеся разных

От каждого каблука отбиваются твердый шаг и дисциплина. Курсанты строятся под торжественный марш. На площади Победы дали старт Всероссийской акции «Вахта памяти». Ежегодно учащиеся разных образовательных организаций принимают караульный пост номер 1 у мемориала Вечного огня. Молодые кадеты и школьники отдают дань памяти бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной. Бесстрашных солдат почтили минутой молчания. «Вахта