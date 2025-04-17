45-летнего гражданина Узбекистана будут судить за пособничество в подделке водительского удостоверения, а также миграционных документов. Мужчина во второй раз решился сделать поддельные

45-летнего гражданина Узбекистана будут судить за пособничество в подделке водительского удостоверения, а также миграционных документов. Мужчина во второй раз решился сделать поддельные документы и теперь может лишиться свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В 2010 и 2016 годах иностранца лишали водительских прав. Однако отказываться вождения мужчина категорически не хотел, потому в 2024 году решился на