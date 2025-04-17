В эту субботу, 19 апреля, во Владимире почтут память и славу Великой Победы в ежегодном забеге. Место действия — Лыбедская магистраль, у стадиона «Лыбедь», где каждый шаг будет напоминанием о

В эту субботу, 19 апреля, во Владимире почтут память и славу Великой Победы в ежегодном забеге. Место действия — Лыбедская магистраль, у стадиона «Лыбедь», где каждый шаг будет напоминанием о героизме и стойкости наших предков. Традиционный забег раньше назывался «Эстафета Победы», его проводили 9 мая на проспекте Ленина, после парада. Перенесли соревнования на Лыбедскую магистраль,