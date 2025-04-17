В этих пунктах бездомные собаки и кошки смогут находиться до 30 дней.

Власти Владимирской области планируют ввести пункты временного содержания животных, для чего требуется внести изменения в областной закон. Эти поправки, подготовленные ветеринарной инспекцией, могут быть представлены в Законодательное Собрание в течение месяца. Об этом сообщаетПервоначально задумывался областной приют для животных, но его стоимость возросла до 261 млн рублей, что привело к решению о создании более экономичных пунктов. В этих пунктах бездомные собаки и кошки смогут находиться до 30 дней, где их будут осматривать, вакцинировать и стерилизовать. После этого животных либо вернут, либо передадут в приют.Пункты могут быть как государственными, так и частными, но не будут размещаться в жилых зонах. Изменения также касаются усыпления животных, разрешенного только в исключительных случаях. В Государственной Думе обсуждаются поправки к федеральному закону, позволяющие усыпление здоровых животных в приютах, что уже поддержано региональным законодательным собранием.