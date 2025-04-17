В итоге парня поймали.

В Ковровском районе Владимирской области задержан наркокурьер после стрельбы и погони. 24-летний житель поселка Достижение, занимающийся торговлей наркотиками, вместе с двумя товарищами был замечен полицией во время попытки доставки очередной партии. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.При остановке их такси, водитель наехал на служебное авто, а один из пассажиров вытащил предмет, похожий на пистолет. Полицейские открыли предупредительный огонь, но злоумышленники сумели скрыться. Позже их задержали, при задержании у курьера нашли синтетический наркотик, охолощенный пистолет и другие запрещенные предметы.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков, он помещен под стражу. В ходе обысков у него дома были изъяты дополнительные улики.