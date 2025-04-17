Погоня, стрельба и такси. Свою версию известной французской кинофраншизы сняли правоохранители в Ковровском районе. В главной роли выступил 23-летний местный житель. В криминальное

Погоня, стрельба и такси. Свою версию известной французской кинофраншизы сняли правоохранители в Ковровском районе. В главной роли выступил 23-летний местный житель. В криминальное «реалити» он попал, связавшись с наркотиками. В Следкоме и УМВД приводят детали сюжета. Молодой человек вместе со знакомым таксистом и еще одним приятелем приехали в лес возле поселка Ащеринский карьер под Ковровом.