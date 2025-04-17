Астрофотограф из Коврова снял на видео редкое во Владимирской области явление. Вчера вечером, 16 апреля, небо над районом озарило северное сияние. Как рассказал Александр Каширцев, красочные

Астрофотограф из Коврова снял на видео редкое во Владимирской области явление. Вчера вечером, 16 апреля, небо над районом озарило северное сияние. Как рассказал Александр Каширцев, красочные переливы были видны невооруженным глазом. Видео было заснято в период времени с 20:59 до 22:05. Астрофотограф выложил пост вчера вечером и предположил, что ночью сияние может опять повториться. Из