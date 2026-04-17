Точные сроки действия ограничений пока не названы.
В ночь на 17 апреля в аэропорту Владимира в районе Семязино ввели временные ограничения рейсов на фоне БПЛА-опасности.
В Росавиации уточнили, что меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.
Специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной работы аэропорта.
Сведения о возможных задержках рейсов и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы уточняются.Ранее, 16 апреля в 22:12, по всей Владимирской области была объявлена БПЛА-опасность.