Точные сроки действия ограничений пока не названы.

В ночь на 17 апреля в аэропорту Владимира в районе Семязино ввели временные ограничения рейсов на фоне БПЛА-опасности.В Росавиации уточнили, что меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.Специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной работы аэропорта.Сведения о возможных задержках рейсов и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы уточняются.Ранее, 16 апреля в 22:12, по всей Владимирской области была объявлена БПЛА-опасность.