Собрали в для вас народные традиции и церковные правила этого дня.

19 апреля 2026 года отмечается Антипасха — праздник, который в народе называют Красной горкой. Чтобы провести этот день правильно и привлечь в дом удачу, стоит помнить о народных традициях и церковных правилах. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Что НУЖНО сделать на Красную горкуПомириться с близкими. Этот день идеально подходит для того, чтобы забыть старые обиды и первым сделать шаг к примирению.Заниматься благотворительностью. Помощь нуждающимся в этот день вернется к вам сторицей.Навестить родителей. Традиция велит уделять внимание старшим членам семьи.Умыться «с иконы». Старинное поверье гласит: если в этот день умыться водой, которой предварительно омыли икону, можно сохранить красоту и здоровье на весь год.Веселиться. Сидеть дома в одиночестве на Красную горку считалось плохой приметой — так можно «просидеть» свое счастье.Что КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ делатьСсориться и сквернословить. Любой негатив, проявленный в этот день, может затянуться надолго.Грустить и плакать. Праздник символизирует победу жизни, поэтому уныние считается неуместным.Заниматься тяжелым тяжелым трудом на земле. Садово-огородные работы лучше отложить, чтобы «не тревожить землю» в ее праздник.Отказывать в гостеприимстве. Если к вам пришли гости — встретьте их радушно, даже если вы их не ждали.Важно Несмотря на то, что это время поминовения (Радоница будет позже, во вторник), на Красную горку не принято активно посещать кладбища — церковь призывает в этот день радоваться Воскресению Христа.