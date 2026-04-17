Ежегодно 19 апреля вся страна объединяется в Дне единых действий — памятной дате, посвящённой жертвам геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В этот день по всей России проходят масштабные мероприятия: памятные акции, просветительские программы, тематические показы фильмов и онлайн‑инициативы, такие как «Память семьи — память страны».Историческая значимость даты восходит к 1943 году: именно 19 апреля был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко‑фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот документ стал первым официальным признанием целенаправленной политики уничтожения мирного населения на оккупированных территориях и заложил основу для справедливого наказания преступников.В 2022 году к памятным мероприятиям присоединились более 6,5 миллионов человек — школьники, студенты, научные и культурные работники, представители муниципальных и региональных учреждений.Главная цель Дня единых действий — не допустить забвения страшных страниц истории: массовых убийств, голода, принудительного труда и иных преступлений против граждан СССР. Этот день призван напомнить о масштабах трагедии, подчеркнуть спланированный характер геноцида и сохранить память о миллионах невинных жертв, чьи страдания не имеют срока давности.«19 апреля – это день, когда мы, потомки победителей, обязаны в полный голос заявить: история не терпит забвения. Геноцид, совершенный нацистами против нашего народа, – это незаживающая рана, напоминание о том, как легко может быть разрушен мир, и как важно сегодня, как никогда, стоять на страже исторической правды. Единые действия, которые мы проводим по всей стране, – это не просто дань уважения павшим, это акт веры в будущее, в котором подобная чудовищная трагедия никогда не повторится. Мы помним. Мы не забудем. Мы не позволим!» - отметил в соцсетях депутат Государственной Думы Игорь Игошин.