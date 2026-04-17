Центр управления городскими дорогами проводит комплексную уборку улиц.

Центр управления городскими дорогами в рамках месячника по благоустройству продолжает генеральную уборку во всех районах города.Проводятся комплексные работы: сотрудники подметают и моют улицы, белят стволы деревьев и красят опоры и уличные столбы.Работы идут ежедневно. Сотрудники учреждения работают для того, чтобы город стал чище и уютнее.Администрация Владимирской области попросила по возможности не оставлять машины у обочин в дни уборки — это поможет ускорить работы — и поблагодарила дорожников и коммунальные службы за их труд.