Слияние направлено на улучшение организации экстренной медицинской помощи.

Александр Авдеев подписал распоряжение о присоединении Городской больницы №2 к Областной клинической больнице скорой медицинской помощи. Слияние оформят и завершат 1 августа 2026 года.В ходе реорганизации все структурные подразделения больницы сохранят профиль и штат. Приписанное население будет получать помощь в тех же поликлинических отделениях у прежних специалистов.Объединенное учреждение получит статус Областного клинического центра экстренной медицинской помощи. Для больницы на улице Токарева и ее пациентов это открывает дополнительные возможности. В планах — ремонт помещений, закупка современного оборудования, расширение перечня услуг и открытие новых отделений.