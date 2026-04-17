Над Владимирской областью зафиксирован массовый пролёт стай диких гусей. В Дирекции особо охраняемых природных территорий региона объяснили принципы, обеспечивающие такой организованный миграционный процесс.По словам специалистов, стая действует как единая система. Непрерывный звуковой обмен между птицами помогает согласовать курс полета и поддерживать безопасность группы.Клиновидная форма стаи с выгодной аэродинамикой позволяет гусам преодолевать большие расстояния, равномерно распределяя энергозатраты. Когда отдельная птица устает, строй быстро перестраивается: на лидирующую позицию выходит другая особь, а уставшая смещается для отдыха.