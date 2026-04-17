Полицейские сопроводили роженицу из Селивановского района в роддом Мурома.

Во Владимирской области полицейские помогли женщине, у которой начались преждевременные роды.В начале апреля на автодороге Малышево — Красная Ушна в Селивановском районе двое патрульных заметили припаркованный у обочины «Рено».Из машины выбежал взволнованный мужчина и рассказал, что в салоне его дочь, у которой начались роды задолго до срока.Он попросил сопроводить и как можно быстрее доставить роженицу в роддом Мурома, в 40 км от места. Сотрудники срочно сопроводили машину. Через полтора часа после прибытия в роддом на свет появился мальчик. Младенца назвали Михаилом.Через несколько дней полицейские навестили семью с цветами и игрушками.Дедушка, Андрей Николаевич, поблагодарил стражей порядка и сказал, что тот апрельский вечер останется в памяти.Инспекторы отметили, что с подобным во время дежурства не сталкивались.