Реконструкция Вокзальной площади продолжается и переходит в одну из ключевых фаз.
Временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков провел выездное совещание на месте работ и оценил текущее состояние объекта.
Сейчас на площадке ведутся наиболее ответственные работы, от которых зависит конечный вид главных въездных ворот города.
Что происходит на объекте сейчас?
- Количество спецтехники увеличили, чтобы не снижать темп работ.
- Активно прокладывают инженерные сети.
- В ближайшее время к работам приступит ПАО «Т Плюс». Специалисты займутся обновлением тепловых сетей.
Отдельно обсудили вопросы качественного освещения. Сергей Волков вместе с главным управляющим директором АО «Владимирская областная электросетевая компания» Николаем Голенкевичем осмотрел Коммунальный спуск и согласовал технические решения по прокладке электрокоммуникаций, чтобы после ремонта здесь было светло и безопасно круглосуточно.
Возникающие в ходе работ вопросы решают оперативно. Цель — создать современное и качественное общественное пространство, которое будет радовать жителей и гостей города.