Реконструкция Вокзальной площади продолжается и переходит в одну из ключевых фаз.

Временно исполняющий обязанности главы города Сергей Волков провел выездное совещание на месте работ и оценил текущее состояние объекта.Сейчас на площадке ведутся наиболее ответственные работы, от которых зависит конечный вид главных въездных ворот города.Что происходит на объекте сейчас?- Количество спецтехники увеличили, чтобы не снижать темп работ.- Активно прокладывают инженерные сети.- В ближайшее время к работам приступит ПАО «Т Плюс». Специалисты займутся обновлением тепловых сетей.Отдельно обсудили вопросы качественного освещения. Сергей Волков вместе с главным управляющим директором АО «Владимирская областная электросетевая компания» Николаем Голенкевичем осмотрел Коммунальный спуск и согласовал технические решения по прокладке электрокоммуникаций, чтобы после ремонта здесь было светло и безопасно круглосуточно.Возникающие в ходе работ вопросы решают оперативно. Цель — создать современное и качественное общественное пространство, которое будет радовать жителей и гостей города.