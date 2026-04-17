Подработка дает подросткам карманные деньги и первые трудовые навыки.

Сервис SuperJob опросил родителей владимирских школьников 14–17 лет, чтобы узнать, как подростки зарабатывают карманные деньги.Оказалось, что 22% ребят уже пробовали подрабатывать в этом учебном году.Чаще всего школьники устраиваются курьерами, на подсобные работы, в пункты выдачи заказов и в заведения общепита.По данным опроса, 43% подростков ищут работу самостоятельно, без помощи взрослых. Родители способствовали трудоустройству в 22% случаев, друзья — в 13%, а учителя и работники школ помогали в 11% случаев.26% родителей рассчитывают, что их дети будут подрабатывать во время летних каникул.В числе популярных летних вакансий — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожaтый и помощник тренера, отметили в SuperJob.