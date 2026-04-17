Убийцей школьницы из Владимирской области оказался знакомый ее матери. Она сама пустила его в дом.

Во Владимирской области спустя 20 лет задержали убийцу 16-летней девочки из города Вязники. Преступление могло остаться нераскрытым, если бы не современные возможности генетической экспертизы. В 2005 году изъятые следы крови и одежды позволяли определить только группу крови. Десять лет назад технологий тоже не хватало для выделения ДНК из таких сложных образцов. Сейчас уровень оборудования позволил выявить ДНК-профиль из объектов, изъятых еще в июне 2005 года. Это и стало ключом к раскрытию. Подробности в материале .Страшная тайна за закрытой дверьюОбычный июньский день 2005 года в Вязниках. Город живет своей тихой жизнью, школьники радуются началу каникул. Но именно в этот день, 21 июня, в одной из квартир произошло нечто настолько страшное, что эхо этой трагедии затихло лишь сейчас, спустя два десятилетия.В тот день 16-летняя девушка осталась дома одна. Около полудня в дверь постучали. На пороге стоял знакомый ее матери — 35-летний тогда мужчина, который часто бывал в этом доме, навещая свою родственницу, жившую в том же подъезде. Она впустила его, даже не подозревая, что открывает дверь своему палачу.То, что случилось дальше, не поддается человеческой логике. Мужчина, пользуясь тем, что девочка беззащитна, совершил над ней насилие, а затем начал наносить удары ножом. Их были десятки — в лицо, голову, шею и тело. После этого он просто закрыл дверь и скрылся, оставив 16-летнюю школьницу умирать. Вечером того же дня тело дочери обнаружила мать, вернувшаяся с работы.«Обвиняемый был знаком с матерью погибшей, хотя в последние годы они не были близкими друзьями. Город Вязники маленький, мужчина часто бывал в доме, где жила девочка, так как там жила его родственница. Он точно знал, кто живет в этой квартире», — прокомментировали детали дела в Следственном комитете по Владимирской области.Двадцать лет тишиныСледователи и полиция тогда, в 2005-м, буквально «землю рыли», пытаясь найти убийцу по горячим следам. Проверяли всех знакомых, допрашивали соседей. Тот самый приятель матери тоже был на опросах, но прямых улик не было: никто не видел, как он заходил или выходил, а сам он хладнокровно отрицал свою причастность.В те годы возможности криминалистики были сильно ограничены. Все, что могли сделать эксперты с найденными на месте преступления следами биологии — это определить группу крови. Этого было мало для обвинения. Дело ушло в архив, став «глухарем», но работа по нему не прекращалась ни на год.Когда наука сильнее времениПрорыв случился в 2025 году. Криминалисты решили снова изучить вещественные доказательства, которые бережно хранились в камерах хранения улик более 20 лет: одежду жертвы и следы, изъятые в квартире.Как рассказывают следователи, еще десять лет назад из этих образцов невозможно было выделить ДНК в нужном количестве. Но технологии не стоят на месте. Новейшее оборудование позволило буквально «вытащить» ДНК-профиль преступника из старых пятен. Когда результат сравнили с базой данных и образцами подозреваемого, сомнений не осталось — это был он.«Был разозлен и расстроен»Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России и ОУР ОМВД России по Вязниковскому району при поддержке Росгвардии задержали 56-летнего мужчину.«Подозреваемый — местный житель 1970 года рождения, приятель матери погибшей. Задержание проводили сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии», — прокомментировала начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.Сейчас он уже не отпирается и признал вину в убийстве. Свои действия он объясняет путано: мол, был в тот день сильно не в духе, зашел в подъезд, а когда девочка открыла дверь, у него случилось «помутнение», и он на нее набросился.«Сначала мужчина ничего не говорил, но сейчас признал вину. Его объяснения странные: говорит, что был «разозлен и расстроен», зашел в квартиру, девочка открыла дверь, и он на нее набросился», — говорят следователи.Однако следствие в версию о «помутнении» верит слабо. Мужчине уже предъявлено официальное обвинение в убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Сейчас он находится под стражей. Более того, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным за эти годы.