Показы пройдут с 17 по 19 апреля.

В рамках проекта «Большие гастроли» на сцене Владимирского областного театра кукол выступает Ульяновский театр кукол.Коллектив впервые гастролирует во Владимирской области. В программе репертуар из трех постановок разных жанров.В программу вошли экспериментальное крепостное кабаре по рассказу Тургенева «Муму», «Золотая рыбка» — мудрая притча по мотивам сказок Пушкина с живым вокалом и выразительной музыкой, а также спектакль «Котенок по имени Гав».В субботу, 18 апреля, спектакли начнутся в 12:00 и 16:30, в воскресенье — в 11:00 и 14:00.