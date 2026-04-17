В условиях современной геополитической обстановки вопрос безопасности становится особенно актуальным. Чтобы люди знали, как действовать в экстренных случаях, в городе проводят учения и готовят защитные помещения. О том, в чем разница между укрытием и убежищем, сколько их во Владимире и как идет работа по их оборудованию, vlad.aif.ru рассказал начальник отдела ГО и ЧС Октябрьского района Роман Лягин.Готовы на 90%Первое, что приходит на ум жителям многоэтажек при сигнале ракетной или беспилотной опасности, спуститься в подвал, где, по мнению большинства, должно быть самое безопасное место. Однако Роман Лягин развеял это убеждение. По словам специалиста, далеко не все подвалы многоквартирных домов подходят для укрытий, поскольку не все они подходят под определенные нормативы. Например, если высота потолка менее двух метров или там отсутствуют дополнительные выходы, такие подвалы автоматически уйдут в «стоп-лист».- Мы провели мониторинг и анализ всех подвальных помещений многоквартирных областного центра. Сейчас совместно с УК и ТСЖ проводим работу по оборудованию тех помещений, которые этим нормативам соответствуют, - рассказал Лягин.Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день в областной столице оборудовано около 530 укрытий, и 90% из них готово к использованию.Убежище или укрытие?Так что же такое укрытие и чем оно отличается от убежища? Очень часто люди путают эти термины. Убежища — это сооружения с замкнутой системой вентиляции, предназначенные для защиты от оружия массового поражения. Как правило, в таких помещениях люди проводят от нескольких дней до нескольких недель. Там есть все необходимое для жизни и комфортного размещения – спальные места, санузлы, аптечки, запас еды и воды. Такие во Владимире имеются, но где именно и в каком количестве – власти не разглашают.Другое дело – укрытия. Их оборудуют для того чтобы защитить людей от осколков и беспилотников. Чаще всего для этих целей используют подвалы и подземные паркинги, где тоже должен быть запас воды, медикаментов первой необходимости и хотя бы несколько лопат и других подобных инструментов, чтобы можно было в случае обвала добраться до выхода.К слову, если подвал вашего дома не пригоден для того, чтобы укрыться в случае ЧП, нужно бежать к соседям. Куда именно и у кого находятся ключи от помещения – эта информация должна быть размещена на специальных придомовых стендах.- Ответственность за организацию укрытий лежит на управляющих компаниях. Хотя в настоящее время нет жестких санкций за невыполнение этих обязанностей, мы стараемся убеждать их в важности работы по подготовке укрытий. Не все управляющие компании активно занимаются этим. Люди должны понимать, что если ситуация станет серьезной, укрытия могут спасти жизнь, - говорит Роман Лягин.Прячьтесь между грядокЖильцы частного сектора также должны знать, куда им идти, если сработает сигнал тревоги. Если в доме имеется погреб, следует спуститься туда. В противном случае нужно искать укрытия в низменностях и там прятаться от опасности. Если человек находится на улице и не успевает добежать до дома, он может укрыться в близлежащих общественных зданиях, таких как дома культуры или поликлиники.И напоследок начальник отдела ГО и ЧС разъяснил: обязательно нужно обращать внимание на формулировку СМС-оповещения. Если жителей предупреждают об угрозе, то никаких действий предпринимать не нужно, только в случае команды «Укрытие» необходимо сразу же спуститься в безопасное место.