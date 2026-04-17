Александр Авдеев с делегацией оценил ход восстановления города Кировское

Александр Авдеев вместе с первым заместителем Дмитрием Лызловым, вице-спикером ЗС Дмитрием Рожковым и коллегами отправился в рабочую поездку в Кировское — подшефный город региона в Донбассе.Делегация встретилась с председателем Правительства ДНР Андреем Чертковым и главой Шахтерского муниципального округа Александром Шатовым. Они оценили уже выполненные работы и ход восстановления объектов.Делегация осмотрела обновленную Аллею Славы, отремонтированный Горняцкий проспект и новый тротуар на улице Театральной.Губернатор Владимирской области сообщил в своем канале на платформе Max, что в этом году в порядок привели дорогу на Театральной, крыши ДК и дома №6. В домах №2, №4 и на Пионерской, 14 кровли уже заменены.Кроме того определили фронт работ в детском саду №19 и передали коллективу музыкальный центр — воспитатели оценили помощь к 9 Мая и выпускным.Посетили центральную городскую больницу, запланировав в текущем году капремонт детского отделения.Школе №3 передали цветной принтер и договорились обновить систему теплоснабжения, электрику и забор, проект запланирован на 2027 год.