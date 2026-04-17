В рамках акции «Чистое поколение‑2026» для студентов организовали две профилактические лекции.

В неформальной беседе спикеры обсудили актуальные вопросы профилактики наркомании и защиты молодых людей от вредных привычек.С докладами для ребят выступили майор полиции Анастасия Манькова, оперуполномоченный Александр Кузнецов, ветеран МВД Александр Мазовецкий, секретарь антинаркотической комиссии Анжелика Ножкина и представитель Общественного совета при УМВД по городу Владимиру Анна Юдина.Организаторы подчеркнули, что наркотики разрушают здоровье, семьи и судьбы.