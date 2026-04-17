Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд.

Прокурор направил в суд уголовное дело против местного жителя, который фиктивно зарегистрировал 24 иностранных граждан в комнате площадью около 18 кв. м.Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение в отношении 40‑летнего мужчины. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотика без цели сбыта в значительном размере) и по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан).По версии следствия, неоднократно судимый и неработающий обвиняемый, желая подзаработать, регулярно ставил на учет у матери иностранных граждан по месту ее проживания.За два месяца — в июле и августе прошлого года — он зарегистрировал в этой комнате 24 гражданина Республики Узбекистан.Кроме того, ему вменяют хранение синтетического наркотика, который, по данным следствия, был приобретен для личного употребления.Мужчина признал вину.По совокупности эпизодов обвиняемому грозит длительное лишение свободы.