Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд.
Прокурор направил в суд уголовное дело против местного жителя, который фиктивно зарегистрировал 24 иностранных граждан в комнате площадью около 18 кв. м.
Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение в отношении 40‑летнего мужчины. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотика без цели сбыта в значительном размере) и по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан).
По версии следствия, неоднократно судимый и неработающий обвиняемый, желая подзаработать, регулярно ставил на учет у матери иностранных граждан по месту ее проживания.
За два месяца — в июле и августе прошлого года — он зарегистрировал в этой комнате 24 гражданина Республики Узбекистан.
Кроме того, ему вменяют хранение синтетического наркотика, который, по данным следствия, был приобретен для личного употребления.
Мужчина признал вину.
По совокупности эпизодов обвиняемому грозит длительное лишение свободы.