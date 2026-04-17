Приговор пока не вступил в законную силу.

Владимирский областной суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.Следствие установило, что обвиняемый, став участником организованной группы, в мае прошлого года оборудовал лабораторию по производству наркотиков в принадлежащем ему нежилом помещении в деревне Бухолово Собинского района, разместив там специализированное химическое и вспомогательное оборудование.По указанию куратора он забрал из тайников прекурсоры и другие необходимые вещества и приступил к изготовлению синтетических наркотиков.Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 2 октября прошлого года. Из незаконного оборота изъяли более 3 кг синтетического наркотика.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В качестве предметов конфискации в собственность государства обращены земельный участок с нежилым строением, где действовала лаборатория, и автомобиль «Лада Ларгус», использовавшийся для перевозки запрещенных веществ.