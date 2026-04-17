Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следственными органами регионального СК завершено расследование в отношении 17‑летнего жителя Владимира. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием мессенджера, совершенное группой по предварительному сговору в крупном размере.По версии следствия, в октябре 2025 года подросток через мессенджер связался с неустановленным лицом и, рассчитывая заработать, 2 ноября на улице Александра Матросова во Владимире забрал партию наркотика весом 35,73 г и разместил ее в тайниках.В тот же день его задержали. При личном досмотре изъяли часть наркотика, а в телефоне нашли координаты закладок. Из тайников изъяли оставшуюся партию.