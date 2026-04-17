Работы направлены на восстановление лесных массивов.
Во Владимирской области стартовала крупная акция по восстановлению лесных массивов.
Она является ключевым этапом федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Первые посадки начались в Гусь-Хрустальном, Селивановском, Киржачском и Александровском округах.
По данным Минлесхоза региона, в апреле и мае планируют восстановить леса на площади 3,2 тысячи гектаров.
Для работ будут использовать сеянцы сосны обыкновенной и ели европейской, выращенные в местных питомниках.