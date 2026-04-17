Электрички будут курсировать только по выходным дням.

С началом дачного сезона на Горьковской железной дороге введут дополнительные пригородные поезда по направлению Владимир — Ковров.Рейсы будут курсировать по выходным с 25 апреля. Маршрут традиционно пользуется повышенным спросом у дачников и дачных посетителей.Согласно расписанию, поезд №6408 отправляется из Владимира в 09:19 и прибывает в Ковров в 10:28, обратный рейс №6409 выходит из Коврова в 13:30 и приходит во Владимир в 14:35.Актуальную информацию о расписании и билетах можно получить на сайте РЖД, на портале пригородной пассажирской компании или по телефону 8 (800) 775-00-00. Данные также доступны в справочных на вокзалах и в пригородных кассах.