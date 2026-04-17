Генералу КГБ докладывают о внедрении нашего разведчика:
- Операция прошла удачно, если не считать маленькой непонятной детали.
- Доложите подробно.
- Агента начали готовить год назад. По легенде, молодой человек получил наследство в Соединенных Штатах. Через швейцарский банк перевели туда 500 тысяч долларов. Агент несколько месяцев, как это принято, добивался разрешения на выезд. Чтобы не вызвать подозрений, как все стоял в очередях в ОВИР, собирал справки, был исключен из комсомола. В конце концов визу получил и, простояв месяц за авиабилетом, вчера вылетел в США.
- А что за непонятная деталь?
- Когда он поднимался по трапу, он обернулся и как-то странно помахал нам рукой.
