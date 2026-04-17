Синоптики советуют брать с собой зонты.

В субботу, 18 марта 2026 года, в центральный регион начнет заходить холодный атмосферный фронт, сообщают синоптики Центра погоды «Фобос».Ожидается облачная погода с прояснениями ночью и короткими, но интенсивными дождями днем — до 1,4 мм, по словам метеоролога Тишковца.Ночью во Владимире и области воздух прогреется примерно до +8 °C, днем столбики термометров покажут около +7…+8 °C.Ветер северный, 2–8 м/с.Атмосферное давление составит примерно 747–748 мм рт. ст.