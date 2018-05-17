Олимпийская чемпионка
Алина Загитова порадовала своих поклонников фотографией в купальнике.
Фигуристка выложила снимок на совей страничке в Instagram.
Олимпийская чемпионка
Алина Загитова порадовала своих поклонников фотографией в купальнике.
Фигуристка выложила снимок на совей страничке в Instagram.
Алина поделилась фото из столиц Доминиканы Санто Доминго. В
кадре – счастливая спортсменка на пляже, лазурная водная гладь и голубое небо с
облаками.
На снимке Загитова в брызгах волн выглядит очень романтично.
Она позирует в темно-зеленом купальнике. Поклонники сошлись во мнении, что он
очень идет фигуристке. Действительно, он не показывает ничего лишнего и хорошо
сидит на девушке, подчеркивая отличную физическую форму.
"Красавица наша Алина!",
"Очень красивое фото, как всегда все в меру", "Богиня!", "Купальник классный!
Нравится", – прокомментировали фото фолловеры. Кроме того, они пожелали спортсменке
получше отдохнуть, поскольку впереди у Алины много работы в новом сезоне. "Набирайся
сил, девочка наша", "Прекрасного тебе моря, солнца и пляжа! Наслаждайся
по полной", – написали поклонники Загитовой.
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