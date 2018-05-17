Олимпийская чемпионка Алина Загитова порадовала своих поклонников фотографией в купальнике. Фигуристка выложила снимок на совей страничке в Instagram.

Олимпийская чемпионкаАлина Загитова порадовала своих поклонников фотографией в купальнике.Фигуристка выложила снимок на совей страничке в Instagram.Алина поделилась фото из столиц Доминиканы Санто Доминго. Вкадре – счастливая спортсменка на пляже, лазурная водная гладь и голубое небо соблаками.На снимке Загитова в брызгах волн выглядит очень романтично.Она позирует в темно-зеленом купальнике. Поклонники сошлись во мнении, что оночень идет фигуристке. Действительно, он не показывает ничего лишнего и хорошосидит на девушке, подчеркивая отличную физическую форму."Красавица наша Алина!","Очень красивое фото, как всегда все в меру", "Богиня!", "Купальник классный!Нравится", – прокомментировали фото фолловеры. Кроме того, они пожелали спортсменкеполучше отдохнуть, поскольку впереди у Алины много работы в новом сезоне. "Набирайсясил, девочка наша", "Прекрасного тебе моря, солнца и пляжа! Наслаждайсяпо полной", – написали поклонники Загитовой.Материал дополняется