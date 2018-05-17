Никита Джигурда появился в видеоролике с Донной Луной Венецией. Пользователи задаются вопросом, а как же наладившиеся было отношения с Анисиной?

Никита Джигурда появился в видеоролике с Донной ЛунойВенецией. Пользователи задаются вопросом, а как же наладившиеся было отношенияс Анисиной?Никита Джигурда в подписи к размещенному в Instagram видеоролику распространяется оплатоническом характере своих отношений с дивой итальянского происхождения. Кновой публикации известный шоумен составил короткое четверостишие. "СДонной Луной наши отношения непорочны, величавы и чисты, хоть я знаю тех, ктобез стеснения хочет Луну затащить в кусты", – написал новоявленный поэт.В видео Джигурда поздравляет свою подругу с 30-летием. ДоннаЛуна Венеция не хочет отпускать звезду, а на прощание целует в губы прямо наглазах у журналистов. Что, конечно, дало повод комментаторам вспомнить о том,как еще полгода назад муссировались слухи о романе и любовно-творческом союзеэпатажного актера и знаменитой светской львицы.Впрочем, большинство считает, что это очередной всего лишьпиар-ход. Напомнить о себе поклонникам – полезно как Никите Джигурде, так иДонне Луне.Напомним, актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина в суде борются за наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ. Очередное заседание на днях завершилось в пользу звездной пары. Знаменитости с огоньком отпраздновали это событие.После заседания влюбленные отправились в один из караоке баров столицы, чтобы песнями и плясками отметить свой триумф. Марина и Никита отдохнули на всю катушку: в своем Instagram шоумен опубликовал ролик, на котором фигуристка, почему-то босиком, поет ему хиты ушедшей эпохи.