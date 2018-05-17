В Великобритании цирковой акробат сорвался из-под купола цирка во время выступления и выжил. Его падение с десятиметровой высоты сняли на видео очевидцы.

В Великобритании цирковой акробат сорвался из-под купола цирка во время выступления и выжил. Его падение с десятиметровой высоты сняли на видео очевидцы.Артист выполнял трюк "сальто мортале" в колесе, которое в этот момент поднималось вверх, когда допустил роковую ошибку и сорвался вниз, передает . На арену акробат приземлился спиной. Очевидцы сняли происходящее на видео. Пострадавшего циркача доставили в больницу. По счастливому стечению обстоятельств, страшное падение обошлось ему лишь в несколько синяков и ушибов. Сам он признался, что в момент инцидента успел мысленно попрощаться с жизнью.