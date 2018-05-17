В Москве 16 мая прошла вручении Национальной телевизионной премии Дай пять!. Одной из самых ярких звезд на красной ковровой дорожке стала Лиза Арзамасова – актриса выбрала необычный наряд для торжественного мероприятия.

В Москве 16 мая прошла вручении Национальной телевизионной премии "Дай пять!". Одной из самых ярких звезд на красной ковровой дорожке стала Лиза Арзамасова – актриса выбрала необычный наряд для торжественного мероприятия.Звезда сериала "Папины дочки" привлекла внимание журналистов. Она появилась перед камерами в роскошном черном платье.Многим наряд показался знакомым. Некоторые вспомнили, что его надевала актриса Екатерина Волкова на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля.Судя по всему, Арзамасову этот конфуз ничуть не смутил. Она позировала перед фотографами как ни в чем не бывало.Напомним, в 2017 году Арзамасова также появилась на вручении премии "Дай пять!". Тогда она прошлась по красной дорожке вместе с певцом Родионом Газмановым.Как писали Dni.Ru, пара просто светилась от счастья, вместе позируя журналистам и фотографам. Известно, что Газманов и Арзамасова занимаются общим делом: они состоят в благотворительном фонде.Напомним, что Арзамасова стала известна после роли в сериале "Папины дочки". Актриса много снимается в кино и работает в театре. О личной жизни молодой артистки практически ничего неизвестно.